Peixe-boi é resgatado no Dia Mundial do Meio Ambiente

Este é o quinto filhote direcionado ao ZOOUNAMA no primeiro semestre de 2020

No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho, o Zoológico da Universidade da Amazônia (ZOOUNAMA), recebeu mais um filhote de peixe-boi resgatado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em Santarém. O mamífero foi encontrado por pescadores na comunidade Boca de cima do Aritapera, região de rios no Baixo Amazonas. Trata-se de um macho com 99cm de comprimento e pesando 15,9Kg.

De acordo com a administradora do Zoológico, Mary Jane Carvalho, o animal chegou apresentando bom estado nutricional e com pequeno ferimento na nadadeira peitoral, causado pela linha de rede de pesca. “O quadro clínico do filhote apresenta sintomatologia de cólica gasosa e respiração frequente. Ele foi medicado e encontra-se em observação pela equipe técnica de médicos veterinários e biólogos”, frisou.

Segundo o chefe de fiscalização ambiental da Semma, Arlen Lemos, o órgão foi acionado pelo Sindicato dos Pesquisadores (Z-20) após pessoas da comunidade encontrarem o filhote na rede de pesca. “O órgão ambiental tomou conhecimento do filhote de peixe-boi na quinta-feira e na sexta de manhã fomos até a comunidade para realizar o resgate. O animal seguiu para atendimento no Zoológico da UNAMA”, destacou Arlen.

Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente, foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para chamar atenção da população em problemas ambientais e preservação de recursos naturais.

