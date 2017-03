Peixes são encontrados mortos em igarapé no reservatório de Belo Monte

Causa da mortandade de dezenas de peixes ainda será investigada.

Norte Energia acredita que mortes estão ligadas a causas naturais.

Dezenas de peixes apareceram mortos em um igarapé dentro da área do reservatório da Usina Hidrelétrica Belo Monte, na zona urbana do município de Altamira, no sudoeste do Pará. A causa da mortandade ainda é desconhecida e o caso será investigado.

A Norte Energia, responsável por Belo Monte, informou que já está averiguando o que pode ter causado a morte dos peixes. A empresa disse que uma das causas pode estar ligada à presença de vegetação de igapó e de matéria orgânica no entorno do igarapé Ambé, o que aumenta naturalmente o consumo de oxigênio na água.

Os peixes estão espalhados em vários pontos do igarapé Ambé, um dos que desagua no rio Xingu. O tucunaré é a espécie encontrada em maior quantidade morta. Além dele, as espécies caratinga e pescada também morreram. Muitos peixes ficaram presos na vegetação.

Funcionários de uma empresa que presta serviço para a Norte Energia, responsável pelo monitoramento do lago, coletaram peixes mortos. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Altamira fizeram uma inspeção para avaliar a proporção dos danos ambientais.

“A gente não sabe qual foi o motivo da morte. Então a gente pede pra que não consumam esses peixes, que pode causar um risco para a saúde”, disse o secretário de meio ambiente, Wesley Storch.

Para o biólogo Rodolfo Salm, da Universidade Federal do Pará (UFPA), a morte de tantos peixes em um mesmo local não é comum e pode ter relação com a cheia do rio Xingu e as mudanças causadas pela formação do lago da Usina Belo Monte.

“Pra mim é muito claro que isso é uma consequência da construção da barragem de Belo Monte, não há muito o que ser feito”, afirmou Rodolfo Salm.

Mas, o Ibama tem outra explicação. Segundo o Instituto, a causa da morte dos peixes pode ser a presença de uma ponte de madeira sobre a foz do igarapé, o que nesse período de cheia compromete o fluxo entre o igarapé e o rio Xingu.

A Norte Energia informou ainda que a retirada dos peixes mortos do local vai prevenir possíveis danos ao meio ambiente.

