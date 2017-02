Peixoto de Azevedo- Homem é morto com tiro na cabeça no MT

Segundo informações repassada a vítima identificada apenas Neyzinho foi alvejado com um disparo pelas costas que o atingiu na cabeça vindo óbito no local.

Testemunhas repassaram a nossa reportagem que é possível que a vítima tenha morrido por engano, tendo em vista que as declarações é de que dois homens chegaram em uma motocicleta e chamaram pelo nome de Moises vizinho da vitima neste momento Neyzinho saiu de sua casa para chamara Moises neste momento ele foi alvejado pelas costa o disparo atingiu a vítima na cabeça que veio a óbito no local.

Após cometer o crime a dupla saiu do local sem ser identificada pelas testemunhas que chegaram logo após ouvirem o disparo

O crime aconteceu Bairro Nova Esperança em Peixoto de Azevedo.

Por O Nortão Noticias

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...