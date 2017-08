Peixoto de Azevedo -Jovem mata namorado com facada após levar tapa no rosto em festa

Rapaz de 22 anos morreu em hospital depois de levar facada durante briga com a namorada. Suspeita fugiu e ainda não foi encontrada pela polícia.

Uma jovem é suspeita de ter matado o namorado dela, de 22 anos, durante uma festa em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, o homicídio ocorreu na noite de sábado (26), depois que o namorado dela, Isaque dos Santos Morais, levou uma facada no pescoço após dar um tapa no rosto da jovem, identificada como Dayane Reis Hipólito Araruna, de 23 anos.

Segundo os policiais, o crime ocorreu por volta de 20h40 [horário de Mato Grosso], em uma casa no Bairro Centro Antigo. Inicialmente a polícia foi chamada para atender uma situação de agressão contra uma mulher em uma festa de aniversário. No entanto, ao chegarem ao local indicado os policiais encontraram o rapaz esfaqueado.

Testemunhas disseram à polícia que Dayane participava da festa de aniversário de uma pessoa quando Isaque chegou no evento. Os dois começaram uma discussão e Isaque deu um tapa no rosto de Dayane. Em seguida, ainda conforme as testemunhas, a suspeita pegou uma faca e golpeou o pescoço do namorado, fugindo do local.

Uma ambulância foi chamada e encaminhou o rapaz até o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. Os policiais foram informados posteriormente que Isaque morreu durante o atendimento. A polícia fez rondas e não encontrou Dayane na cidade.

Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil de Peixoto de Azevedo. Até esta terça-feira (29) não havia informações sobre a suspeita. O G1 não localizou a família dos envolvidos.

