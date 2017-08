Peixoto de Azevedo-Pai de aluno é suspeito de abusar de 6 crianças em pátio de escola em MT

Segundo o diretor, ele teria abusado das crianças quando levava e buscava o filho. Abuso sexual das vítimas com idade entre 6 e 9 anos é investigado pela polícia.

O pai de um aluno foi preso nesta quinta-feira (24) suspeito de abusar sexualmente de seis crianças no pátio da Escola Estadual Monteiro Lobato, que fica em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas reconheceram o suspeito e disseram ter sido abusadas por ele. O primeiro caso teria ocorrido há cerca de 10 dias e o suspeito era monitorado pelos funcionários da escola.

Cleibi Marques de Arruda, de 35 anos, foi preso em flagrante e levado para prestar depoimento na Polícia Civil. O G1 não localizou a defesa do suspeito.

A polícia foi acionada por uma servidora da escola que presenciou o fato. Segundo o diretor da unidade, João Paulo Silva Souza, a funcionária contou que viu o suspeito abaixar a saia de uma aluna de 9 anos. Na escola, a vítima confirmou o abuso aos policiais que prenderam o suspeito em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, enquanto os dados eram colhidos outras cinco crianças, com idade entre 6 e 9 anos denunciaram que o suspeito havia tocado nos órgãos genitais delas. Os abusos ocorriam quando ele deixava e buscava o filho na escola.

De acordo com o diretor da escola, Cleibe já era monitorado por causa das atitudes suspeitas. “Já tínhamos a suspeita de que ele aliciava as crianças e passamos a monitorá-lo. Ele sempre chamava as crianças para ir ao mercado, deixava a moto muito distante e entrava na escola de capacete”, afirmou João Paulo.

O Conselho Tutelar acompanhou a prisão e deve fazer o acompanhamento das vítimas. Os abusos devem ser investigados pela Polícia Civil.

Fonte: G1 MT.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

