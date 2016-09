Peixoto (MT)-Moradores fazem caminhada pedindo paz em cidade do Nortão após crimes

(Foto: Ediney Meneses)-Cerca de quatro mil pessoas – entre alunos, professores e membros da sociedade – participaram de uma caminhada contra a violência, esta manhã, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). Os manifestantes percorreram algumas vias da cidade e posteriormente se concentraram em frente à prefeitura, câmara, delegacia da Polícia Civil e Ministério Público Estadual. Eles carregavam algumas faixas e cartazes com os dizeres ‘Peixoto pede paz’, ‘Queremos que a justiça seja feita ao crimes impunes’, ‘Paz e mais amor’, entre outras.

Uma das faixas cobrava a prisão dos acusados de matarem a jovem Taynara Sampaio de Miranda, 21 anos. Ela foi atingida por um disparo na cabeça, na residência dela, na rua do Comércio, no bairro Centro Antigo, no último sábado (24). A jovem chegou a ser transferida para um hospital de Sinop, mas não resistiu e faleceu.

Em outros cartazes, os moradores relembraram o caso do corpo de uma mulher encontrado carbonizado no porta-malas de um VW Gol branco, em uma estrada rural, nas proximidades do cemitério, no início deste mês. Até o momento, ninguém foi preso e não há pista de quem teria cometido o crime.



