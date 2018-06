Pelo menos 10 índios são presos por cobrança de pedágio e extorsão em operação em MT

Juiz determinou a prisão preventiva de 15 indígenas da etnia Nambikwara, que cobram pedágio na BR-364. Segundo a PRF, ainda existem mandados a serem cumpridos.

Pelo menos 10 índios da etnia Nambikwara foram presos, nesta terça-feira (12), na BR-364 em Comodoro, a 677 km de Cuiabá, durante uma operação contra cobrança de pedágio e extorsão. A ação tinha o objetibo de cumprir uma decisão da 1ª Vara Federal de Cáceres, que determinava a desobstrução da via.

Os indígenas bloqueavam o trecho da rodovia para cobrar pedágio dos motoristas há mais de 40 dias.

Cerca de 120 policiais federais e rodoviários federais, incluindo a tropa de choque da PRF, foram mobilizados para a operação, batizada de Via Líbero. Além disso, a atuação contou com o apoio do helicóptero da PRF e de ambulâncias para atender eventuais feridos.

Operação apreendeu talões usados pelos índios para a cobrança ilegal do pedágio (Foto: PRF/Divulgação)

A operação tinha o objetivo de cumprir 15 mandados de prisão. Segundo a PRF, ainda existem mandados a serem cumpridos.

A cobrança ilegal do pedágio foi constatada com a apreensão dos talões de recibos que variavam de R$20 a R$50.

Os presos estão sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, que investiga o caso.

Além dos mandados de prisão, a Justriça determinou buscas e apreensões e a remoção de todo material utilizado exclusivamente para cobrança ilegal do pedágio. Arcos, flechas, armas brancas e armas artesanais também foram localizados.

Cerca de 18 veículos, entre automóveis e motocicletas também foram apreendidos.

Em maio, a 2ª Vara Federal de Cáceres já tinha determinado a desobstrução da via. À época, os índios foram retirados pela PRF, mas acabaram voltando para a rodovia e cobrando pedágio ilegalmente.

Por G1 MT

