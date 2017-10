Pena pode ser leve para os 16 envolvidos no ‘maior assalto do mundo’

Os criminosos, que tiveram prisão decretada ontem (3), pretendiam roubar R$ 1 bilhão e fugir em sete carros blindados

Os 16 envolvidos na construção do túnel que resultaria no “maior assalto do mundo” ao Banco do Brasil de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, podem enfrentar penas leves, segundo a polícia. Os criminosos, que tiveram prisão decretada ontem (3), pretendiam roubar R$ 1 bilhão e fugir em sete carros blindados, apreendidos pela corporação nessa terça. Hoje (4), o túnel, de 500 metros, começou a ser concretado pela prefeitura.

Os suspeitos vão responder por tentativa de furto qualificado e associação criminosa, de acordo com informações do G1. A pena prevista para último crime é de três a oito anos de cadeia. Já o furto qualificado, de dois a oito anos de reclusão.

Como não houve a efetivação do roubo, relatou reportagem, a pena pode ser reduzida em até 2/3. Dos 16 homens que participariam da ação criminosa, apenas dois dois deles não tinham passagens pela polícia. O investimento feito pela quadrilha para a construção do túnel foi de R$ 4 milhões.

