(Imagem de Arquivo/Agência Brasil) – Penitenciárias abrigam o dobro de presos da capacidade

O sistema penitenciário do Brasil abriga o dobro do número de presos que cabem nas cadeias e delegacias. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na manhã desta quinta-feira (9) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a população carcerária no país em 2017 era de 729.463 pessoas.

O número de vagas, porém, é muito menor – pouco mais de 367 mil. Entre os presos, 690 mil estavam em cadeias e outros 35,5 mil sob a custódia das polícias.

Custo da segurança e controle de armas

No ano passado, o governo investiu R$ 84,7 bilhões, segundo o levantamento. Isso equivale a R$ 408,13 por cidadão brasileiro – 1,2% do PIB (Produto Interno Bruto).

O fórum atenta também para a necessidade de fortalecer a política de apreensão de armas. Das 119,5 mil apreendidas em 2017, 95% não foram registradas no sistema da Polícia Federal.

Outro número alarmante é que 11,5% das armas recuperadas (13,8 mil)eram de responsabilidade de órgãos públicos de segurança ou de pessoas com registro legal e foram perdidas, extraviadas ou roubadas.

