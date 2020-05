Penitenciárias recebem medicamentos para tratamento de custodiados

Envio foi feito pela Sespa por meio de Recursos Federais do Fundo Penitenciário Nacional (Foto:Arquivo/Agência Brasil)

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) informou que recebeu medicamentos para ajudar no tratamento dos internos acometidos da Covid-19. Segundo a secretaria, o envio foi realizado por meio de Recursos Federais do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN)

Os medicamentos foram adquiridos, visando compor o Estoque Estratégico de Retaguarda da SEAP. As medicações estão pautadas nas Notas Técnicas 05 e 06/2020 – DEAF/SESPA, que orienta o uso da Hidroxicloroquina, Cloroquina e Azitromicina para o tratamento.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA) avaliou, após estudos de evidências sobre a eficácia na utilização desses medicamentos no tratamento da doença, passando a indicar o uso na rede pública de saúde do Estado do Pará.

Em todos os contextos, a prescrição caberá ao profissional médico, em decisão compartilhada com o interno/paciente, após uma detalhada explicação de que não existe, até o momento, comprovação de qualquer benefício ao tratamento para o novo coronavírus, além de esclarecer os efeitos colaterais possíveis.

Segundo a secretaria, as unidades prisionais também irão receber mais equipamentos de proteção individuais para os profissionais de saúde e para os agentes prisionais. Foram enviados: Mascaras cirúrgicas descartáveis, luvas, álcool em gel 70% e garrafas de 2 litros de álcool liquido 70%. Todas as casas penais do estado irão receber os medicamentos e os materiais de higienização.

