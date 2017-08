Pequeno asteroide passará perto da Terra em outubro

“Trata-se de um objeto muito pequeno”, declarou Detlef Koschny, codiretor da divisão de Objetos Geocruzadores (Near-Earth Objects) da ESA. Ele ainda ressaltou que o corpo celeste não se chocará com a Terra. “Passará tremendamente perto”, destacou Rolf Densing, diretor de operações da ESA. De acordo com Densing, os satélites mais distantes estão a 36 mil quilômetros da Terra.

Um anúncio feito pela Agência Espacial Europeia (ESA) levantou rumores de que um asteroide do tamanho de uma casa, que varia entre 15 e 30 metros, passará a apenas 44 mil quilômetros da Terra. O dia que possivelmente acontecerá o fenômeno já tem data marcada: 12 de outubro. As informações são do Estadão.

