Pequeno asteroide quase colide com atmosfera da Terra

Este corpo celeste é visivelmente menor do que meteorito de Chelyabinsk e provavelmente ficaria completamente queimado na atmosfera” caso tivesse caído na Terra, contou Phil Plait, astrônomo famoso e popularizador do espaço.

Astrônomos do observatório Catalina Sky Survey descobriram inesperadamente um pequeno asteroide, o 2017 BH30, que passou nesta segunda-feira muito perto da Terra. A distância entre o planeta e o corpo celeste foi apenas de 65 mil km, o que é seis vezes menos do que a distância entre a Terra e a Lua, equivalendo sensivelmente à altitude em que voam certos satélites.

