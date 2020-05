Perda de olfato é o sintoma mais comum em casos de covid-19, segundo estudo

perda de olfato (Foto;Crédito: Microgen/istock) Perda de olfato em casos de covid-19 é mais comum do que se pensava

Autores do estudo destacam a importância de considerar esse sinal no diagnóstico da doença

Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) adicionou à lista de sintomas da covid-19 a perda de olfato e paladar, mas um estudo com 2.013 pacientes de 18 hospitais europeus aponta que esses sinais podem ser muito mais comuns do que se pensava em casos de coronavírus.

A análise, que foi publicada na revista científica “Annals of Internal Medicine”, constatou que 87% dos pacientes estudados perderam o olfato e 56%, o paladar.

Esse pacientes enfrentaram a forma menos grave da doença. Apenas 8% deles foram hospitalizados e a maioria apresentou sintomas por 11 dias e meio. Quase dois terços (60,9%) dos pacientes recuperaram o olfato em duas semanas.

De acordo com os autores do estudo, considerar esses sintomas logo no início pode ajudar os médicos a identificar melhor os pacientes com covid-19 e tomar medidas mais rápidas.

A perda de olfato e paladar também foi relatada durante o surto de SARS de 2003. Vale lembrar que outras doenças respiratórias, como gripe ou resfriado comum, também envolvem sintomas semelhantes. O que pode explicar isso, de acordo com médicos, é a inflamação das passagens nasais e infecção nas células nervosas nasais responsáveis pelo olfato.

Outros sintomas frequentes

Depois da perda de olfato, o sintoma mais comum observado no estudo foi a dor de cabeça, relatada por 70,1% das pessoas.

Veja abaixo todos os sintomas dos pacientes estudados:

Perda parcial ou total de olfato – 87,2%

Dor de cabeça – 70,1%

Entupimento nasal – 64,2%

Dores musculares – 61,8%

Coriza – 59%

Tosse – 58,4%

Problemas no paladar – 56,4%

Dor de garganta – 51,6%

Perda de apetite – 47,5%

Gotejamento pós-nasal – 47%

Dificuldade de respirar – 46,2%

Dor no rosto -43,3%

Diarreia e dor abdominal – 42,3%

Febre – 40,6%

Dor nas articulações – 39%

Disfonia – 26,7%

Dor de ouvido – 25,3%

Disfagia – 20,6%

Náusea/vômito- 18,7%

Catarro – 14,4%

Dor no peito – 9,2%

