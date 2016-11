Perdeu o Braço – MTE irá apurar caso em olaria que levou à amputação de adolescente

(Foto: Cezar Magalhães) – O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou nesta quarta-feira (16) que irá enviar uma equipe até a olaria onde um jovem de 16 anos perdeu um braço na última terça-feira (15), em Bragança, no nordeste paraense.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o adolescente estaria trabalhando na olaria quando teve o braço engolido pela máquina. Os bombeiros foram acionados e tentaram, sem sucesso, retirar o braço do jovem, preso no equipamento. Como ele perdia muito sangue, o médico do Serviço Móvel de Urgência (Samu) decidiu amputar o braço do adolescente no local.

De acordo com o auditor fiscal do MTE, Raimundo Barbosa, a situação do adolescente no local era irregular.

“Existe mais do que uma irregularidade. Primeiro por trabalhar no feriado e segundo por ser um adolescente envolvido em atividade de risco”, explica.

“Tomamos conhecimento dos fatos e já providenciamos o deslocamento de uma equipe para o município para fazer a investigação do acidente. Isso vai nos levar às consequências penais e civis em relação ao acidente e , posteriormente, vamos verificar todo o ambiente de trabalho para ver se existe irregularidade que possa justificar uma interdição do ambiente”, ressalta Barbosa.

O adolescente foi transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O estado de saúde do jovem é estável e ele está em observação.

