Pergunta sobre sexo anal deixa Laura Miller sem resposta pela 1ª vez

Para tudo há uma primeira vez. Foi assim também com a sexóloga Laura Muller, comentarista do programa “Altas Horas”, da TV Globo, que, pela primeira vez, não conseguiu responder uma pergunta feita por um participante da plateia. A cena foi ao ar em edição gravada neste sábado (14) e que irá ao ar no próximo dia 22.

A curiosidade, que deixou até Laura sem resposta, foi de um jovem que queria saber sobre o limite de dilatação do ânus. “”Quantos centímetros de dilatação máxima que o ânus pode ter? E quantos centímetros de comprimento cabem [no ânus]?”, perguntou o participante.

Laura sorriu, olhou para todos os lados e admitiu: “olha, essa me pegou porque eu não sei qual é a dilatação máxima [do ânus]. Não sei, Serginho [Groisman]. Vou pesquisar [o assunto]”, prometeu a sexóloga.

Em resposta à reportagem do UOL, Laura afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que vai responder a pergunta no “Altas Horas”. “Antes dela falar com qualquer outro veículo, primeiro ela tem que dar a resposta no programa”, afirmou

Jornalista de formação, Laura Muller começou a trabalhar com assuntos relacionados à sexualidade ao se tornar editora da revista “Claudia” e teve de lidar com a vergonha no início do trabalho. Antes disso, Laura chegou a atuar como jogadora de vôlei.

