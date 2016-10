Perícia conclui que agricultor causou acidente que matou 4 pessoas em Terra Nova

(Foto no dia do Acidente.) – Segundo o policial, a conclusão da Politec “bate” com o relato feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no dia da colisão.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) conclui o laudo sobre o acidente envolvendo uma Toyota Hilux branca e um Fiat Strada, na BR-163, em Terra Nova do Norte (165 quilômetros de Sinop), em março deste ano. No documento, é apontado que o agricultor Sérgio Bacon, 68 anos, que dirigia a caminhonete, invadiu a pista contrária e foi o responsável pela colisão. “Criminalmente não será possível autuar ninguém, uma vez que o agente causador do acidente morreu”, explicou o investigador da Polícia Civil, Aray Fonseca Barbosa.

Segundo o policial, a conclusão da Politec “bate” com o relato feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no dia da colisão. Agora, o inquérito será concluído e remetido para a Justiça Criminal. Para encerrar as investigações, adiantou Aray, Pamela de Sá, uma das sobreviventes, ainda prestará depoimento. “Nos deslocamos até Peixoto de Azevedo, onde ela reside, mas ficamos sabendo que estava em tratamento em Sinop. Então, vamos aguardar esta conclusão do tratamento médico para, só então, ouvirmos a vítima”.

Além de Sérgio Bacon, o acidente vitimou o engenheiro britânico Anthony Hays, 37 anos, a autônoma Maria Lúcia dos Santos, 54 anos, e a neta dela Emily Eduarda Noleto de Sá, 9 anos. Pamela de Sá teve alta trinta dias após o acidente. Já a irmã dela, Aline Hays, outra sobrevivente, foi ouvida pela polícia, no entanto, não soube dizer o que ocorreu no momento da colisão entre os veículos.

O corpo de Anthony Hays foi levado, de avião, para São Paulo, cremado e as cinzas levadas para a Inglaterra. Maria Lúcia e a neta Emily Eduarda foram sepultadas em Peixoto de Azevedo. Sérgio Bacon foi sepultado em Sorriso.

Três pessoas ficaram feridas no acidente: a esposa de Anthony, Aline, uma criança, filho do casal, a acadêmica Pamela de Sá. O britânico, a esposa e o filho vieram ao Nortão para a festa de formatura de Pamela.

Por Resumo Diario

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...