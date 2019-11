PERIGO – Imagens fortes! Balsa pega fogo em Santarém; assista!

(Foto:| Reprodução) -No final da tarde deste domingo (24), a balsa São Francisco, que faz o percursos Monte Alegre-Santarém, pegou fogo quando navegava pela região da várzea de Santarém, localidade de Catauari, na Costa do Tapará, rio Amazonas.

A embarcação, que levava passageiros e cargas, conseguiu parar na margem do rio e desembarcar os viajantes, antes que o fogo consumisse todos os compartimentos da balsa. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local para prestar os primeiros socorros.

De acordo com o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, nenhum passageiro ficou ferido e as pessoas que inalaram fumaça foram atendidas no local pelos socorristas. Assista ao Vídeo AQUI

