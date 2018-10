PERIGO NA ESTRADA! Motorista de carreta bate em traseira de outra carreta na BR -163

(Foto:Adelar Belling-via WhatsApp)- -Na manhã deste domingo (21), mais precisamente por volta da 10h40, chegou a informação via whatsApp (93) 984046835, na redação do Jornal Folha do Progresso, comunicando de mais um acidente automobilístico na região, desta vez um acidente envolvendo uma colisão traseira entre duas carretas, ambas carregadas.

O Acidente aconteceu após a serra do Santa Julia , em uma curva nas proximidades da Fazenda Clarão da Lua, no município de Novo Progresso , o motorista de uma carreta [nome não divulgado] , que dirigia o veículo pela rodovia BR-163 sentido Itaituba/Novo Progresso, não se sabe o motivo, ele acabou batendo na traseira de outra carreta que estava estacionada as margens da rodovia com problemas mecânicos. As duas estavam carregadas com adubo.

Com a colisão a carreta ficou totalmente destruída, no entanto a informação que o motorista sobreviveu, e foi socorrido com escoriações pelo corpo.

Os nomes dos motoristas não foram divulgados, e ainda não foi registrada ocorrência policial, a equipe do Jornal Folha do Progresso está em busca de mais informações.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

