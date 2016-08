Perigo – Parque de diversão coloca em risco vida de crianças

Um parque de diversões foi armado nas imediações do Parque da cidade, em Santarém, porém, o que deveria ser mais uma opção de lazer para crianças e adultos pode se transformar em arma mortal, caso não sejam adequadas as devidas medidas de segurança.

Dessa vez, os brinquedos do Parque de Diversões foram armados a poucos metros da pista da Avenida Sérgio Henn, uma das mais movimentadas da cidade. Para se ter uma idéia do perigo que ronda o local, em lugar da diversão garantida, percebe-se que a roda gigante tem sua visão panorâmica para o meio da pista. Outros brinquedos do Parque foram armados quase às margens da avenida. Será que foram realizados os devidos testes de segurança antes do funcionamento do Parque e, se os frequentadores correm ou não o risco de morte em meio a diversão? É uma pergunta que deve ser respondida pelos órgãos de fiscalização e segurança, entre eles, o Corpo de Bombeiros.

OBRA DO GOVERNO MUNICIPAL ESTÁ FORA DO PRAZO DE ENTREGA: Uma irregularidade administrativa está sendo mostrada no apagar das luzes do governo Alexandre Von, que tenta reeleição. Ocorre que as obras de conclusão do Subtrecho da Avenida Anisio Chaves (2.692 metros), que margeia os prédios da Prefeitura e Câmara Municipal, está fora do prazo de entrega.

A placa explica que a obra iniciada no dia 08 de agosto do ano passado, 2015, deveria ser terminada um ano após, ou seja, no dia 08 de agosto deste ano. O fato que infelizmente se constata é que a data mostrada na placa afixada no local está com prazo de conclusão vencido.

TRÂNSITO COMPROMETIDO: Um dos fatos que mais chama atenção, não é apenas o prazo da Obra que foi estabelecido e radicalmente desrespeitado pela administração municipal, como também o trânsito que virou um caos no local. A sinalização existe, porém, os desvios estabelecidos levam a labirintos que confundem os motoristas que tentam trafegar pelo local. Uma irregularidade que está sendo cometida pela prefeitura de Santarém, e que deve ser fiscalizada de imediato pelas autoridades competentes.

Várias reclamações chegaram à nossa redação falando do problema que se não for solucionado pode trazer conseqüências negativas maiores. O servidor público Ciro Viana, é um dos que são obrigados a conviver com esse problema diariamente, quando leva os netos a escola. “Uma situação que se continuar, vai prejudicar muita gente, não só nós que moramos nas imediações”, disse o servidor. Quem também faz coro com o servidor, é a dona de casa Dulcelene Barbosa, que sente até tonteira quando é obrigada a trafegar no local, de mototaxi. “Eu não sei porque fizeram isso, se não tem data pra acabar”, desabafou.

Fato é que as obras continuam, trazendo muita dor de cabeça e desafiando a paciência de pedestres e motoristas.

Por: Carlos Cruz

Fonte: RG 15/O Impacto

