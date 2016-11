Período de defeso proíbe pesca de oito espécies em Santarém e região

Começou nesta terça-feira (15) o defeso de oito espécies de peixe na região. Até o dia 15 de março de 2017, a pesca vai ficar proibida para que as espécies possam se reproduzir. Em Santarém, oeste do Pará, na última pesca antes do início do defeso, a quantidade de peixe foi grande, mas ainda longe do desejo dos pescadores, segundo a Z-20.

Entre as espécies protegidas estão: pacu, jatuarana, pirapitinga, aracu, fura calça, mapará, curimatá e branquinha. No período, é proibido, além da pesca, a comercialização, transporte e beneficiamento. Agora, Semma e Ibama prometem intensificar a fiscalização de olho em quem não respeita a legislação.

As ações vão ocorrer nas embarcações, depósitos, mercados de compra e venda de grandes quantidades de peixe e também os veículos de transporte. O responsável pela embarcação também pode responder por crime ambiental em caso de flagrante.

Outras espécies

A pesca do tambaqui está proibida desde o dia 1º de outubro e segue até o dia 31 de dezembro. O acari e o pirarucu entram no defeso no dia 1º de dezembro. A proibição da pesca do acari vai até 31 de maio e a do pirarucu até o dia 30 março.

