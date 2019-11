Peritos acham tronco de homem que foi esquartejado

(Foto:Divulgação) – Na segunda, polícia achou cabeça, braços e pernas que seriam da mesma pessoa

O corpo de um homem foi encontrado esquartejado em um bueiro da QR 327, em Samambaia Sul, no Distrito Federal, na tarde de segunda-feira (11). A vítima estava em uma área próximo ao terminal de ônibus da cidade.

Na manhã desta terça (12), peritos da Polícia Civil acharam o tronco dentro de sacos plásticos. As coxas não foram localizadas.

De acordo com informações da PC, na segunda-feira, foram achados a cabeça, os braços e as pernas. Familiares de um segurança que está desaparecido suspeitam que o corpo seja dele, devido a um sinal no antebraço do cadáver. O caso é investigado pela 32ª DP.

Ao Metrópoles, a irmã dele disse que o corpo foi encontrado a cinco quadras do local onde o homem mora. A família diz que o segurança desapareceu no sábado (9), quando voltava do trabalho, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), e seguia rumo à Rodoviária do Plano Piloto. No terminal, pegaria um ônibus de volta para casa.

Ele tem filho e uma noiva. “Estamos aguardando a perícia para saber se é ele ou não”, disse a mulher. A família registrou ocorrência de desaparecimento do segurança no domingo (10).

“Ele mandou mensagem para a mãe pela última vez às 8h30 de sábado, informando que estava indo do SIG para a Rodoviária do Plano Piloto. Após isso, não apareceu em casa e não teve mais nenhum tipo de contato”, destacou a irmã.

De acordo com a noiva, os pés e as mãos são parecidos com o do segurança. “Além disso, tem uma cicatriz no antebraço direito idêntica a dele”, lamentou. Segundo ela, o homem não tinha inimigos ou qualquer tipo de desavenças.

Com informações do Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...