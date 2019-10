Peritos do Centro de Perícias Renato Chaves estão em Novo Progresso para atuar em incêndios criminosos

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Peritos atuam em incêndios criminosos a pedido da Policia Civil de Novo Progresso.

As constatações de crimes de desmatamento, queimadas irregulares e incêndios florestais cabe a atuação de peritos criminais do Centro de Perícias Renato Chaves para ajudar nas investigações.

Chegou em Novo Progresso, nesta segunda-feira(07) , os peritos “Durval Pontes” e “Cesar Padilha”, do Centro de Perícias Renato Chaves de Belém. Os peritos criminal atendem ao pedido do Delgado Daniel Mattos, de policia civil que apura incêndios criminosos no município.

Segundo Padilha a vinda até Novo Progresso atende ao inquérito instalado pela Polícia Civil, que investiga incêndios ocorrido em área rural e em garimpo. Durante os levantamentos, são elaborados relatórios técnicos, que poderão dar origem aos laudos periciais, quando requisitados pelos orgãos competentes , disse Padilha.

O principal objetivo do perito criminal nesses locais é definir a área atingida, verificar os possíveis focos de incêndio, determinar a causa, origem e a dinâmica do incêndio no local. São utilizadas imagens obtidas por satélites, informações meteorológicas e de focos de incêndios detectados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Conforme o perito oficial criminal, “Durval Pontes”, quase todos os casos de incêndio tem sua causa provocada pelo homem. O papel dos Peritos é fazer as perícias e os levantamentos para a produção dos laudos que irão subsidiar um processo criminal e civil, se foi criminoso ou não.

Uma vez identificados esses focos de incêndio, a equipe vai a campo para averiguar as informações com o objetivo de se localizar o foco que deu origem ao incêndio, cabe a investigação policial identificar os autores e a motivação do crime.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...