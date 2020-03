Peritos do CPC de Santarém realizam perícias em veículos apreendidos em Rurópolis

Peritos CPC de Santarém realizam procedimentos periciais em veículos apreendidos em Rurópolis — Foto: Polícia Civil de Rurópolis/Divulgação

Foram realizadas perícias em veículos automotores e motocicletas apreendidas durante as operações policiais integradas dos órgãos de segurança pública.

Peritos do Centro de Perícias Renato Chaves (CPC), de Santarém, no oeste do Pará, estiveram na cidade de Rurópolis, no sudeste do estado, na tarde desta segunda-feira (16), para realizar uma série de procedimentos solicitados neste mês de março pelo delegado Ariosnaldo Vital Filho, em objetos apreendidos.

Segundo o delegado foram realizadas perícias em veículos automotores e motocicletas apreendidas durante as operações policiais integradas dos órgãos de segurança pública, ocorridas nos meses de fevereiro e março, alguns com registros de roubos/furtos, apresentando sinais de adulteração no chassi e motor. Também foram periciadas motocicletas envolvidas em acidentes sem morte, uma vez que é necessário o exame pericial de danos.

Durante as perícias, destacaram-se as constatações de várias adulterações nas motocicletas e automóveis apreendidos, além da identificação de documentos falsos.



Chassi de motos são identificados como adulterados pelos peritos do CPC de Santarém — Foto: Polícia Civil de Rurópolis/Divulgação

Após a equipe de perícia colocar uma solução química, foi possível identificar alguns números veiculares que demonstram adulteração. Caso seja encontrado seu legítimo proprietário, ele deverá procurar o órgão competente para remarcação dos sinais identificadores.

“Necessitávamos de análise de chassis, motores, características gerais, entre outros. Fizemos consultas exaustivas nos sistemas integrados da polícia sobre origem, proprietário e procedência, visando melhor instruir, mediante laudos, os inquéritos policiais em fase de conclusão”, explicou o delegado Ariosnaldo Filho.



Trabalho dos peritos criminais na delegacia de Polícia Civil de Rurópolis — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Ainda conforme o delegado, os resultados das operações são satisfatórios em benefício da segurança no município, e envolvem intenso trabalho preventivo e repressivo das polícias, e a colaboração da população.

“Destacamos o papel da população, que hoje está cada vez mais atuante e participativa no combate à criminalidade”, enfatizou.

Para o delegado Ariosnaldo, os trabalhos de perícias técnicas contaram com o perito Elvis Leite e seus auxiliares de perícia Márcio Lino e Josias Matias, que desenvolveram trabalhos exaustivos para melhor embasar os procedimentos policiais em fase de conclusão, que apuram as autorias de crimes de receptação e adulteração de chassi.

