Peritos e médicos legistas do CPC paralisam serviço por 24h em Santarém

Eles reivindicam reajuste salarial e a contratação de mais profissionais. Serviços de remoção e liberação de corpos, exame de lesão corporal e necropsia foram afetados.

Pelo menos 26 profissionais, entre peritos criminais e médicos legistas, paralisaram, desde as 19h desta segunda-feira (18), o serviço no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC), órgão do Instituto Médico Legal em Santarém, no Pará. Eles reivindicam reajuste salarial e a contratação de mais profissionais. Apenas o serviço sexológivo foi mantido.

A categoria afirma que os servidores estão sobrecarregados e reivindicam um reajuste de 100% pelo risco de vida , 100% para as perícias judiciárias, além da incorporação de um abono ao salário. O benefício pelo risco de vida, segundo a categoria, contempla apenas outros órgãos do governo e não chegou aos profissionais do CPC.

Serviços de remoção e liberação de corpos, exame de lesão corporal e necropsia foram afetados. A previsão é de que a paralisação ocorra por um périodo de 24h, encerrando portanto às 19h de terça-feira (19), segundo informou a categoria.

CPC não vai se posicioanar

A direção geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves informou em nota que não vai se posicionar a respeito da paralisação dos servidores do CPC e que respeita o direito de reivindicação da categoria.

O CPC disse ainda que serviços essenciais vão estar mantidos durante a paralisação, tais como exame sexológivo e lesão corporal, mediante flagrantes, além de remoção de corpos. O serviço de necrópsia não funciona a noite, diz a nota.

