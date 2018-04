Peritos franceses elogiam polícia científica do Pará

Especialistas estão em Belém para capacitar profissionais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves

“O nível da perícia paraense é muito bom, sobretudo na polícia científica. Os profissionais têm muitos conhecimentos e são muito interessados em assimilar as nossas novas técnicas”. A opinião é de Sébastien Philippe Valentin, major que há 10 anos atua na brigada criminal de Paris, na França.

Sébastien é um dos dois peritos franceses, agentes da Polícia do Brigade Criminelle e do Service Régionale d’Identité Judiciaire (em português: Brigada Criminal e do Departamento Regional de Identidade Judicial), que estão dando aulas de qualificação para peritos criminais do CPC Renato Chaves e policiais civis e militares, durante a Semana de Intercâmbio de Investigação Criminal: Brasil x França – O Local de Homicídio em Evidência. O outro agente que participa da capacitação é Matthieu Marc Veillard. O evento começou na segunda (23) e vai até sexta-feira (27), com aulas práticas e teóricas.

“Esse treinamento é fruto de um programa do Governo do Estado e CPC, de aproximação com as embaixadas, buscando a capacitação através da expertise desses países que têm uma tecnologia e protocolos de administração avançados”, disse Mário Guzzo, coordenador da capacitação.

Técnicas

Dos 30 participantes do curso, 20 são peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que atuam na área de homicídios em Belém, Castanhal, Marabá, Santarém e Altamira; cinco são da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, e cinco da Corregedoria da Polícia Militar do Pará. Essa integração foi uma exigência do convênio, já que o país europeu trabalha com uma polícia única, sem divisão de militar, civil e perícia.

Por: Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...