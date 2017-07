Perlla abandona música gospel e vira funkeira

A cantora também pediu desculpas ao público LGBT por postagens antigas.

Perlla, que volta a ser funkeira depois de abandonar o segmento gospel, recebeu duras críticas da comunidade LGBT por escolher como palco do retorno uma boate gay. Foi lembrado que, no passado, ela fez postagens contrárias ao público, dando apoio ao deputado Marco Feliciano, defensor da chamada cura gay. Depois da polêmica, a cantora resolveu se pronunciar.

“Sempre tive amigos assumidamente gays, e essa relação FOI e SEMPRE SERÁ de muito carinho independente do estilo musical que eu canto! Minha FÉ nunca me afastou das pessoas que gostam da minha música e que me acompanham desde meu primeiro sucesso Ninguém envolvido com política me representa! Há tempos atrás em minhas redes foi postada uma foto contra este movimento, ainda que eu não compactuasse com este pensamento. Me sinto confortável vivendo essa realidade aqui, a realidade que sempre me fez feliz. Perto das pessoas que amo, vivendo a minha verdade. Sem fazer acepção de pessoas, descriminar, ou tolher o direito de cada um de viver da forma que ama”, diz a cantora, que ainda pede desculpas:

“Peço desculpas ao publico LGBT que postagens do passado os tenham ofendido. Mesmo que não tenham partido de mim, foram publicadas em minhas redes e eu mesmo contrariada sou responsável por isso. Mas vocês melhor do que eu sabem o que é viver um preconceito e muitas vezes nos permitimos viver situações apenas para não sermos excluídos. Mas agora eu me posicionei. E nada e ninguém me manterá afastada do que amo e dos que amo!!Conto com vocês para disseminar a alegria!”

