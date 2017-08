Perlla é vetada em culto após participar de roda de samba

A cantora Perlla mal voltou para o funk e já está enfrentando problemas com a igreja. Segundo o jornal Extra, há cerca de um mês ela foi proibida de se apresentar durante um congresso para jovens da Missão Vida. A ordem teria partido do pastor Otoni de Paula, do Rio de Janeiro, que não gostou de saber que Perlla esteve numa roda de samba.

Duramente criticado por fãs da cantora, o pastor explicou, em nota, sua decisão. “Comunico que estou suspendendo a ida da cantora Perlla no congresso de adolescentes de nossa igreja, que será realizado normalmente para a glória de Deus. O motivo é que na semana passada a cantora estava em uma roda de pagode e isso chegou ao meu conhecimento (…) Como pastor tenho um compromisso com o rebanho do senhor. Como poderei amanhã corrigir algum adolescente que participe de uma roda de pagode, se eu permitir uma cantora evangélica, que faz isso, subir no altar da igreja que sou pastor? (…) Meu respeito a pessoa da cantora Perlla, mas de uma fonte não pode jorra dois tipos de água”, escreveu ele.

Volta para o funk



A dona do hit “Tremendo Vacilão” anunciou que vai voltar aos palcos com o ritmo que a consagrou. Quatro anos depois de optar pela carreira gospel,

Com duas filhas — Pérola, de cinco anos, e Pietra, de quatro — ela ficou um tempo dedicada à família e agora se prepara para levar a alegria para as pessoas fora da igreja. Em entrevista para o Extra, ela contou que imaginava que não dava para conciliar a religião com a carreira artística. “Descobri que posso continuar sendo Perlla que eu sempre fui por que a saudade ficou”.

Assim como Ludmilla e Anitta, ela retira o MC do nome e passa a assinar Perlla. Ela acredita que foi uma inspiração para as cantoras que, hoje, estão no topo. “Se elas seguem determinado estilo, foi porque passaram pelo meu som”.

Com 12 anos de carreira, ela planeja continuar cantando informalmente na igreja que frequenta, na Barra da Tijuca. Segundo a artista, ela vai retomar os hits, mas não vai se misturar com a música gospel.

Fonte: Metropoles

