Peru vence Uruguai nos pênaltis e está na semifinal da Copa América

Nas disputas de pênaltis Luis Suárez perdeu a cobrança e a Celeste ficou pelo caminho na Copa América. (Foto:Ricardo Rimoli Futura Press / AE)

Uruguai teve três gols anulados pelo VAR

Favorito, o Uruguai foi eliminado pelo Peru na tarde deste sábado, na Arena Fonte Nova, nas quartas de final da Copa América. Os uruguaios tiveram três gols bem anulados com o auxílio do vídeo no tempo normal, que acabou terminando com o empate em 0 a 0. E, nos pênaltis, o Peru passou à semifinal – venceu por 5 a 4. Luis Suárez perdeu uma penalidade para o Uruguai e Flores fez o gol da vaga do Peru. Com o resultado, as semifinais da competição estão confirmadas. Na quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, a seleção peruana enfrenta o Chile para decidir quem vai para a final. No mesmo horário, no dia anterior, no Mineirão e no mesmo horário, Brasil e Argentina duelam para decidir o outro finalista.

URUGUAI MARCA… VAR ANULA

Em ampla superioridade, o Uruguai dominou o jogo, pressionando o Peru desde o minuto inicial. O primeiro tempo foi praticamente em esquema ataque contra defesa a favor dos uruguaios. Aos 14, Luis Suárez chegou com perigo, mas a bola passou por cima. Nove minutos mais tarde, Suárez chegou novamente com perigo, bateu cruzado, o goleiro Galesse espalmou e, na sobra, Cavani, sozinho, mandou para fora. Aos 28 minutos, os uruguaios fizeram o primeiro gol, anulado – corretamente – com o auxílio do árbitro de vídeo – Arrascaeta tinha aproveitado cruzamento de Nández.

URUGUAI MARCA… VAR ANULA, DE NOVO

O Uruguai seguiu na ofensiva, enquanto o Peru quase não atacava. A única tentativa de resposta dos peruanos no primeiro tempo foi com Guerrero, aos 36. No contra-ataque, os uruguaios foram bem com Cavani, que mandou forte e Gallese evitou com boa defesa. A última partida das quartas de final da Copa América foi para o intervalo assim, sem gols, e voltou para o segundo tempo da mesma forma da etapa inicial: com o Uruguai bem melhor. Depois de chances de Valverde e Godín, Cavani fez o gol uruguaio aos 13 – anulado, de novo, corretamente, com o auxílio do vídeo, marcando impedimento.

URUGUAI MARCA… VAR ANULA, MAIS UMA VEZ

Após dois gols anulados com o auxílio do vídeo, o Uruguai seguiu a saga na busca da classificação à semifinal da Copa América. Cavani levou perigo aos 16 minutos, mas Gallese defendeu. E a trilogia do VAR anulando os gols da partida – de forma correta, diga-se de passagem – seguiu aos 27 minutos. Novamente com o Uruguai, que não acreditava no azar no tempo normal. Suárez aproveitou cruzamento de Cáceres para marcar, mas mais uma vez em posição de impedimento, o gol foi anulado. A partida terminou 0 a 0 e, novamente nesta fase da competição, a disputa foi para os pênaltis.

NOVAMENTE, PÊNALTIS!

Das quatro partidas desta fase de quartas de final da Copa América, três tiveram o semifinalista definido após a cobrança de pênaltis. Depois de o Brasil passar pelo Paraguai e o Chile eliminar a Colômbia, foi a vez do Peru passar pelo Uruguai por 5 a 4 – único jogo sem penalidades, Argentina venceu a Venezuela no tempo normal por 2 a 0. Nas cobranças desta vez, pelo Uruguai, Cavani, Stuani, Bentancur e Torreira converteram – Luis Suárez parou no goleiro Gallese. Pelo Peru, Guerrero, Ruidíaz, Yotún, Advíncula e Flores converteram. Peru classificado, placar injusto pelo desempenho no tempo normal, mas isso é o futebol.

FICHA TÉCNICA

URUGUAI 0 (4) X (5) 0 PERU

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/hora: 29/6/2019 – 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA) – Nota LANCE!: 7,5 (não influenciou no resultado, anulando corretamente os três gols do Uruguai no tempo normal com o auxílio do vídeo)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (BRA) e Rodrigo Correa (BRA)

Árbitro de vídeo: Patricio Loustau (ARG)

Público/renda: 18.083 pagantes/R$ 3.134.820,00

Cartões amarelos: Godín, Valverde (URU) e Zambrano, Cueva (PER)

Cartão vermelho: –

GOL: –

PÊNALTIS: Luis Suárez (0-0), Guerrero (0-1), Cavani (1-1), Ruidíaz (1-2), Stuani (2-2), Yotún (2-3), Bentancur (3-3), Advíncula (3-4), Torreira (4-4) e Flores (4-5)

URUGUAI: Muslera, Giovanni González, Giménez, Godín e Cáceres; Valverde (Stuani 51’/2ºT), Bentancur, Nández (Torreira 11’/2ºT) e Arrascaeta; Cavani e Luis Suárez. Técnico: Óscar Tabárez.

PERU: Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo (Christofer Gonzáles 29’/2ºT) e Cueva (Ruidíaz 39’/2ºT); Flores e Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

