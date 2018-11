Pesca comunitária de pirarucu ajudará pagar reforma da casa dos professores em Pixuna no Tapará

Pesca do Pirarucu em Pixuna do Tapará será no sábado — Foto: Sapopema/Divulgação

Comunidade tem como principal fonte de renda o manejo do pirarucu. Recursos da venda do peixe também serão usados em reparos no barracão comunitário.

Pensando no bem-estar dos profissionais que trabalham na educação na comunidade Pixuna do Tapará, na região ribeirinha de Santarém, no oeste do Pará, moradores vão fazer uma pesca especial do pirarucu para arrecadar recursos e reforma a Casa dos Professores e barracão comunitário.

A captura dos peixes será no sábado (24) e o objetivo é que 10 peixes adultos sejam pescados. Os pirarucus serão vendidos em Santarém.

A comunidade é conhecida por ter como uma das principais fontes de renda o manejo sustentável do maior peixe de água doce, e é a segunda maior localidade com quantidade de pirarucu na região do Baixo Amazonas.

Em 2017 a contagem demonstrou a existência de 1.132 pirarucus, dos quais 552 eram adultos. A comunidade com maior estoque é Tapará Miri com a contabilização de 1.810 peixes nos lagos.

Os moradores de Pixuna se destacam pelo maior tempo de vigilância durante o ano nos lagos. Por sete meses eles se revezam em fiscalizações nos seis lagos, para evitar a pesca predatória e coibir furto dos peixes. O manejo comunitário existe há 20 anos na região.

