Pescado é apreendido durante defeso em Goianésia do Pará.

Foto: Divulgação (Ideflor-bio)-Foram apreendidas redes de pesca ilegais usadas no Lago de Tucuruí, sudeste do Estado

Mais de uma tonelada de pescado em situação irregular foi apreendida por fiscais do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) na quarta-feira (14), em Goianésia do Pará, sudeste do Estado. A ação é referente ao defeso 2016/2017 na região do Lago de Tucuruí.

Além do pescado, os fiscais recolheram mais de 1 mil metros de redes de pesca com pescado irregular. O material estava em desacordo com o tamanho de malha previsto para a pesca no reservatório de Tucuruí. Também foi apreendida uma motosserra utilizada para a retirada da cobertura vegetal dentro da unidade de conservação.

Ontem foram apreendidos 800 quilos de pescado na região do Lago de Tucuruí. O pescado foi localizado em uma residência abandonada em Itupiranga. O material foi doado para a comunidade carente do município.

Por: Redação ORM News

