Pescador é o vereador mais votado em Santarém.

Foto: Reprodução (TV Tapajós)-Candidato do PSDB foi eleito com 4.785 votos, 2,77% dos votos válidos. Jandeílson vai exercer seu primeiro mandato na Câmara de Santarém

O pescador Jandeílson Pereira (PSDB) foi eleito vereador de Santarém, oeste do Pará com 4.785 votos. Ele foi o candidato à Câmara mais votado nas Eleições Municipais deste ano, com 2,77% dos votos válidos, de acordo com o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O candidato eleito é natural de Santarém e estava a frente da Colônia de Pescadores Z-20, na função de presidente da classe dos pescadores. Jandeílson vai exercer seu primeiro mandato na Câmara Municipal.

Ele esteve no diretório municipal do partido na manhã desta segunda-feira (3), onde o prefeito Alexandre Von, derrotado nas urnas, fez um pronunciamento para a imprensa e militância. Jandeílson lamentou a derrota na Prefeitura, e celebrou sua conquista “expressiva” na Câmara. “Eu esperava essa votação expressiva por que eu conheço o nosso povo, a gente passou por momentos muito difíceis, principalmente os pescadores, pois não tivemos tanto apoio político como esperávamos”, comentou.

Em sua primeira experiência como candidato, Jandeilson contou, principalmente, com o apoio a classe dos pescadores, que segundo ele, sempre o defendeu. Em suas propostas, comentou que buscou ser o mais realista possível, sem falsas promessas e sem precisar iludir os seus eleitores. “Vou usar minha voz dentro da câmara, vou apresentar requerimentos que possam ser aprovados para beneficiar o povo de Santarém, vou fiscalizar, vou tentar reunir com os bairros, comunidades e ver as prioridades”, afirmou.

O segundo vereador mais votado nas eleições em Santarém foi o candidato Ney Santana, também do PSDB. Ele foi vereador em 2012, suplente nas eleições estaduais em 2014 e este ano conseguiu a reeleição, com 4.506 votos, 2,60 % dos votos válidos. “Nesses quadro anos trabalhei sempre voltado para a população, sempre com responsabilidade. Vamos trabalhar juntos com os outros vereadores e fazer um trabalho coletivo, priorizando e melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, disse.

A pedagoga Maria José Maia do DEM foi a única mulher eleita. Ela foi a terceira vereadora mais votada nas eleições municipais, com 4.038 votos, 2,33% dos votos válidos. Ela foi vice-prefeita de Von nas eleições de 2012. “Foi uma satisfação muito grande. Além de traçar projetos que possam falar da política para as mulheres, eu também tenho uma grande responsabilidade por ser da área da educação, de elaborar projetos e defender matérias voltados a essa área”, comentou.

Confira abaixo a lista dos eleitos:

Jandeílson (PSDB) – 4.785 votos

Ney Santana (PSDB) – 4.506 votos

Maria José (DEM) – 4.038 votos

Alysson Pontes (PSD) – 3956 votos

Reginaldo Campos (PSC) – 3.837 votos

Júnior Tapajós (PR) – 3.718 votos

Antônio Rocha (PMDB) – 3.678 votos

Silvio Amorim (PSL) – 3.647 votos

Chiquinho da Umes (PSDB) – 3.456 votos

Henderson Pinto (DEM) – 3.266 votos

Tadeu Cunha (DEM) – 2.715 votos

Silvio Neto (PTB) – 2.703 votos

Delegado Jardel (PTN) – 2686 votos

Otávio Macedo (PSDB) – 2.618 votos

André do Raio X (PSDC) – 2.334 votos

Didi Feleol (PDT) – 2.326 votos

Ronan Liberal Jr. (PMDB) – 2.047 votos

Valdir Matias Jr. (PV) – 2.015 votos

Alaércio Drogamil (PRP) – 1.904 votos

Gaúcho (PSB) – 1.729 votos

Dayan Serique (PPS) – 1.655 votos

