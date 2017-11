Pescadores continuam bloqueando BR-320 em Marabá

Os manifestantes aguardam o resultado de uma reunião com representantes de três colônias de pescadores com o prefeito de Itupiranga para decidir se encerram o protesto.

Pescadores continuam bloqueando BR 230, km 177 nesta sexta-feira (10). O trecho fica entre os municípios de Marabá e Itupiranga, sudeste do Pará. O bloqueio começou na última quarta-feira (8) quando cerca de 150 pescadores bloquearam a via. Eles pediam a presença de um representante do INSS de Belém no local.

De acordo com a categoria eles são contra a suspensão do pagamento do seguro defeso por 60 dias. A justiça federal determinou a suspensão para que seja feita uma auditoria em todas na concessão do benefício, já que há indícios de fraude no repasse das verbas.

Uma assembleia foi realizada na quarta-feira (8) determinou que a liberação da via aconteceria em três horários, 11h, 15h e 19h. Após esses horários o local será fechado novamente.

Os manifestantes aguardam o resultado de uma reunião com representantes de três colônias de pescadores com o prefeito de Itupiranga para decidir se encerram o protesto.

