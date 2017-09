Pescadores do Estado do Pará que tiveram suas carteiras suspensas estão entrando na justiça para tentar revalidar o documento.

Sem a carteira os pescadores ficam impedidos de ter acesso aos benefícios destinados a categoria como o seguro defeso.

No estado do Pará foram mais de 95 mil carteiras de pescadores suspensas por determinação do governo federal, uma decisão que pegou muita gente de surpresa, pois com a carteira suspensa ficam impossibilitados de comprovar a atividade e de receber qualquer benefício destinado aos pescadores. Somente em Itaituba foram 303 carteiras suspensas, mesmo quem já havia recebido o seguro defeso também foi pego pela malha fina.

Como forma de tentar reverter a situação e voltar a ter acesso a todos os benefícios garantidos por lei, as colônias de pescadores constituíram advogado e entraram com recurso na justiça para derrubar a decisão e revalidar as carteiras de pescador.

Em Itaituba nem todos os pescadores com a carteira suspensa entraram na justiça, cerca de 83 não se manifestaram na tentativa de resolver o problema e poderão ficar fora dos próximos benefícios destinados a categoria.

