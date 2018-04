Pescadores encontra braço boiando no Rio Teles Pires

(Foto: Edmilsom Piloteiro)- Um braço possivelmente de uma pessoa adulta foi encontrado na manhã de sexta-feira (27/04), por pescadores, boiando nas águas do rio Teles Pires, próximo à ilha da saudade, entre os municípios de Nova Canaã do Norte e Carlinda.

Segundo a Polícia Civil, o membro foi avistado pelos pescadores, os quais amarraram em uma corda, prenderam em uma árvore e acionaram a Polícia.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), esteve no local, onde fizeram os primeiros análises e posteriormente encaminharam o membro ao Instituto Médico Legal.

A equipe do Corpo de Bombeiros do município de Colíder deve realizar buscas pelo local, no intuito de localizar o corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Nova Canaã do Norte.

Fonte: Olhar Cidade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...