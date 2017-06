Pescadores encontram corpo de jovem que desapareceu no rio Surubiú, em Alenquer

Foram pouco mais de seis horas de buscas. Desaparecimento foi registrado na manhã deste domingo (4) perto de um porto improvisado no município.

Após pouco mais de seis horas, foi encontrado por pescadores o corpo de Wanderson Sena Pereira, de 29 anos, que desapareceu nas águas do rio Surubiú na manhã deste domingo (4) em Alenquer, no oeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, que deu suporte nas buscas, a ação mobilizou muitos populares. Para achar o corpo foi usado o método espinhel (arrastão no fundo do rio feito com anzóis).

Wanderson foi encontrado perto do local onde desapareceu, no porto improvisado para embarque e desembarque de passageiros. Ainda segundo a PM, algumas testemunhas relataram que o jovem e alguns amigos estavam ingerindo bebida alcoólica e resolveram nadar. Em uma das vezes que ele mergulhou não foi mais avistado, uma vez que a água do rio tem a tonalidade escura e correnteza forte.

As buscas iniciaram após o desaparecimento quando a polícia foi acionada. O Corpo de Bombeiro de Santarém também foi chamado para ajudar a encontrar o jovem, porém o militares não conseguiram chegar no município antes do corpo ser encontrado.

Como o município não tem Instituto Médico Legal (IML), o corpo foi levado para o Hospital Municipal de Alenquer e a Polícia Civil registrou a morte. A liberação do corpo para o velório e sepultamento ocorreu ainda nesta tarde.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...