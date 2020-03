Pescadores resgatam peixe-boi preso em rede de pesca na comunidade Correio do Tapará

Pescadores resgatam peixe-boi preso em rede de pesca na comunidade do Correio do Tapará — Foto: Ascom Semma/Divulgação

O animal foi levado para o zoológico de Santarém para receber atendimento veterinário.

Os pescadores da comunidade Correio do Tapará, em Santarém, no oeste do Pará, realizaram resgate de filhote de peixe-boi que estava preso em rede de pesca. O animal foi encontrado no domingo (24).

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) os moradores entraram em contato no mesmo dia em que o animal foi encontrado, porém a equipe só pôde realizar o resgate nesta terça-feira (24).

“O filhote ficou aos cuidados dos moradores por dois dias, mas já encaminhamos ao ZooUnama para receber cuidados necessários com os veterinários. Ele deve ter se perdido da mãe e foi encontrado com alguns machucados”, destacou o chefe de fiscalização da Semma, Arlem Lemos.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...