Pesquisa aponta o atual prefeito de Novo Progresso “Macarrão’ (PL), líder em todos os cenários

Prefeito Macarrão (PL) e Helder Barbalho (MDB) – governador trazendo investimentos para Novo Progresso (Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso)

A pesquisa teve registro no TRE-PA sob o nº PA-03192/2020, e o trabalho de campo foi realizado pela Destak entre os dias 14 e 17. Foram entrevistados 400 eleitores do município, nas zonas urbana e rural. A margem de erro é de 3,5%, para mais ou para menos, com intervalo de segurança de 95%.

O atual prefeito de Novo Progresso Macarrão (PL) ,lidera em todos os cenários simulados pela pesquisa. Em segundo lugar aparece a ex-prefeita Madalena Hoffmann (PSDB).

A pesquisa espontânea apresenta os seguinte cenário na 3ª posição, em empate técnico, levando em conta a margem de erro da pesquisa, estão os nomes citados abaixo.

— Gelson Dill, (MDB) : 2,4%;

— Nego do Bento (PROS) : 1,8%;

— Dr. Fidêncio, (PSDB) : 1,8%;

Acesse a pesquisa no TRE-PA AQUI

