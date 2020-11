Pesquisa aponta que seis municípios do Pará tem mais eleitores do que habitantes

Segundo o levantamento, esses casos aumentaram 60% em todo país em relação as eleições de 2018. – (Foto:Reprodução)

Um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios aponta que seis cidades do Pará possuem mais eleitores do que habitantes. Segundo o levantamento, esses casos aumentaram 60% em todo país em relação as eleições de 2018.

Ainda segundo o estudo, os municípios que possuem mais eleitores são: de Paud’arco com 42%, Mojuí dos Campos com 17%, Canaã dos Carajás com 6%, Peixe-Boi com 4%, Senador José Porfírio 0,8% e Jacareacanga com 59%.

O estudo aponta que a família atrai muitos eleitores que optam por manter o título no domicílio eleitoral de origem, outra explicação tem motivações políticas. Segundo o Tribunal Eleitoral, os números do IBGE com a estimativa da população também estão defasados. O senso de 2020 foi cancelado por causa da pandemia. O TRE também informou que a coleta de dados para biometria garantiu mais segurança e transparência no processo eleitoral o que deu o fim a duplicação de títulos.

As eleições municipais movimentam a rotina das cidades. Prefeitos e vereadores são responsáveis pela solução de problemas que afetam diretamente das comunidades, por isso especialistas fazem um alerta para os eleitores que moram em um município e vão as urnas em outra cidade .

Por G1 PA — Belém

