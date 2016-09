Pesquisa aponta vitória de Macarrão para prefeito em Novo Progresso; veja os números

Por Redação Jornal Folha do Progresso “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará no dia 22 de setembro, sob número PA-08083/2016, e realizada nesta semana , nos dias 22 e 26 de setembro e ouviu 500 eleitores.

“O levantamento apontou que o atual prefeito e candidato a reeleição pela Coligação Avança Progresso” Macarrão (PSC) venceria as eleições com 47,7% . Madalena Hoffman (PSDB) , candidato da base aliada ao governo estadual , tem apenas 38,7% das intenções de votos. Na soma dos votos Macarrão tem uma vantagem de mais de 1500 votos a frente da adversária Madalena (PSDB).

Faltando apenas dois dias para a realização das eleições municipais deste ano, que acontecerão no dia 02 de outubro, o Instituto DOXA ARTE & COMUNICAÇÃO SS LTDA/DOXA divulgou os números de uma pesquisa de intenção de votos realizada no município de Novo Progresso.

You May Also Like