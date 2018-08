Pesquisa CNT/MDA: Lula lidera e Bolsonaro aparece em 2º lugar

Pesquisa encomendada pela CNT e feita pelo Instituto MDA com somente um único cenário (com Lula) mostra o ex-presidente (PT) na frente com 37,3% das intenções de voto.

Jair Bolsonaro (PSL) aparece em 2º lugar, com 18,8% das intenções de voto.

O levantamento também questionou os eleitores de Lula em quem eles votariam caso o ex-presidente (que está preso em Curitiba após ter sido condenado em 2ª instância na Lava Jato) tenha a candidatura impugnada. Nesse caso, Fernando Haddad (PT) aparece como o nome predileto dos eleitores do PT .

Pesquisa completa resultados-cnt-mda-137-ago2018.pdf

