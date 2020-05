Pesquisa do IBGE e Ministério da Saúde que monitora casos de Covid-19- já começou em Novo Progresso e mais cidades do Oeste do Pará

PESQUISA DO IBGE E MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE MONITORA CASOS DE CORONAVÍRUS JÁ COMEÇOU EM NOVO PROGRESSO E EM MAIS CIDADES DO OESTE DO PARÁ

A ‘PNAD COVID’ também avalia serviços de saúde e os efeitos da pandemia no mercado de trabalho. A pesquisa está sendo feita por telefone com moradores de domicílios selecionados pelo estudo.

O IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, está realizando em todo o país a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, edição especial COVID-19. A ‘Pnad Covid’ busca monitorar casos de coronavírus na população, bem como avaliar os serviços de saúde e os efeitos da pandemia no mercado de trabalho.

Devido à pandemia, todas as visitas domiciliares que antes eram realizadas por servidores do IBGE, foram suspensas. Por telefone, os agentes realizam perguntas objetivas aos entrevistados e por meio delas, buscam saber como cada família está passando financeiramente nesse período de isolamento.

A pesquisa iniciou no oeste do Pará no dia 04 de maio. Serão 3 meses de trabalho exclusivamente via celular. O tempo da pesquisa é breve e a quantidade de perguntas depende da realidade de cada entrevistado.

A pesquisa já iniciou em Novo Progresso, assim como nas demais cidades do oeste do Pará. Os domicílios participantes da pesquisa foram selecionados aletoriamente, por meio de amostra. Os moradores deverão receber contato telefônico de servidores credenciados do IBGE para responder ao questionário.

De acordo com o chefe da Agência do IBGE em Santarém, Edilberto Figueira, durante entrevista concedida ao ‘Bom Dia Tapajós, da TV Tapajós em 11 de maio, dez servidores do Instituto trabalham de casa na pesquisa por telefone. A agência é responsável por pesquisas em 12 municípios do oeste do estado: Santarém, Monte Alegre, Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos, Rurópolis, Itaituba, Aveiro, Trairão, Placas, Novo Progresso e Jacareacanga.

Uma das dificuldades da pesquisa é a de conseguir completar as entrevistas e que a população participe, prestando informações com clareza. Ao ‘ Bom dia Tapajós’, a servidora Nayra Michele relatou que as dificuldades se intensificaram na pesquisa por telefone devido à desconfiança do entrevistado com relação à identidade do entrevistador e também poucas pessoas têm o conhecimento da importância do trabalho desenvolvido pelo IBGE.

Ao ligar para o entrevistado, o servidor do IBGE se identifica e apresenta a pesquisa e sua importância. A identidade do entrevistador pode ser verificada pelo telefone: 08007218181 ou pelo endereço eletrônico: https://respondendo.ibge.gov.br/verifique-a-identidade-do-entrevistador.html

(Informações da redação do Portal do Oeste do Pará. Foto: Agência IBGE/ divulgação. Fontes: IBGE, Ministério da Saúde e TV Tapajós).

