Pesquisa eleitoral: Datafolha: Bolsonaro tem 58% e Haddad 42% dos votos válidos

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad (Nelson Almeida/AFP – Ulisses Dumas/Divulgação)

Considerados os votos totais, candidatos saíram de situação de empate técnico para uma diferença de 13 pontos percentuais

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) tem a 58% dos votos válidos na primeira pesquisa Datafolha divulgada após o primeiro turno das eleições de 2018. Fernando Haddad (PT) tem 42%. A contagem não considera votos brancos, nulos e indecisos.

Considerando as respostas de todos os entrevistados, o deputado federal do PSL mantém a dianteira com 49% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito paulistano tem 36%. Brancos e nulos somam 8% enquanto não sabe ou não respondeu representam 6% do total.

O instituto ouviu 3.235 pessoas nesta quarta-feira. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e TV Globo, foi registrado no TSE com o número BR-00214/2018.

Bolsonaro chegou ao segundo turno com a preferência de 46,03% do eleitorado (ou 49,2 milhões de votos). Haddad teve 29,28% dos votos válidos (31,3 milhões de votos).

O resultado divulgado nesta quarta-feira mostra uma ampliação da vantagem de Bolsonaro em relação a seu oponente. Se os dois estavam tecnicamente empatados na véspera da eleição (com 45% para o deputado federal contra 43% para Haddad), agora a diferença é de 13 pontos percentuais considerados os votos totais.

De acordo com o instituto, o candidato do PT só lidera na região Nordeste, onde tem 52% do total de votos, contra 32% do presidenciável do PSL.

O melhor desempenho de Bolsonaro é na região Sul, onde tem 60% das intenções contra 26% de Haddad. Na sequência vem o Centro-Oeste (59% a 27%), Sudeste (55% a 32%) e Norte (51% a 40%).

A divisão do eleitorado fica mais acentuada na comparação de faixas de renda e escolaridade. Bolsonaro é o preferido entre os mais ricos (62% entre quem ganha mais de cinco salários mínimos) e escolarizados (58% entre quem tem ensino superior).

Já Haddad lidera entre os mais pobres: 44% entre quem tem ensino fundamental e o mesmo índice entre quem tem renda familiar média de até dois salários mínimos.

Na estratificação entre sexos, Bolsonaro é o preferido entre homens (57% contra 33% de Haddad). O candidato do PSL mantém a dianteira mas vê sua vantagem em relação ao petista diminuir entre as mulheres: são 42% para Bolsonaro contra 39% para Haddad — um empate técnico, no limite da margem de erro.

Por Da Redação Veja

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...