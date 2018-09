Pesquisa Ibope para o Senado no Pará: Jader, 37%; Flexa, 16%; Zequinha, 14% | Eleições 2018 no Pará

Mário, 13%; Zé, 13%; Úrsula, 12%; Sidney, 7%; Wladimir, 6%; Osmar, 4%; Dourão, 4%; Jarbas, 3%; Francisco, 3%; Anivaldo, 2%; Ibanês, 1%; Bogo, 1%. Os demais candidatos não atingem 1%. Levantamento foi feito nos dias 13 a 16 de setembro.

Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (18) aponta os seguintes percentuais de intenção de voto para o Senado no Pará:

Jader Barbalho (MDB): 37%

Flexa Ribeiro (PSDB): 16%

Zequinha Marinho (PSC): 14%

Mário Couto Filho (PP): 13%

Zé Geraldo (PT): 13%

Úrsula Vidal (PSOL): 12%

Sidney Rosa (PSB): 7%

Wladimir Costa (SD): 6%

Cel. Osmar Nascimento (PDT): 4%

Prof. Gerson Dourão (PCdoB): 4%

Jarbas Vasconcelos (PV): 3%

Francisco Alves (PRB): 3%

Anivaldo Vale (PR): 2%

Ibanês Taveira da Silva (PTC): 1%

Bogo (PRP): 1%

Benedita do Amaral (PSTU): 0%

Prado Sá (PSB): 0%

Xaropinho do Povo (PPL): 0%

Brancos/nulos – Vaga 1: 12%

Brancos/nulos – Vaga 2: 18%

Não sabe/Não respondeu: 32%

A pesquisa foi encomendada pela TV Liberal. É o segundo levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral.

No levantamento anterior, feito de 15 a 19 de agosto, os percentuais de intenção de votos eram os seguintes: Jader, 29%; Mário, 20%; Zé Geraldo, 13%; Flexa e Zequinha, 11%; Úrsula, 10%; Sidney, 9%; Osmar, 7%; Gerson e Wlad, 6%; Benedita, 4%; Anivaldo e Jarbas, 3%; Ibanês, 2%; Xaropinho, 1%.

Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos

Quem foi ouvido: 812 eleitores no estado

Quando a pesquisa foi feita: 13 e 16 de setembro

Registro no TRE: PA-05447/2018

Registro no TSE: BR-08454/2018.

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro

0% significa que o candidato não atingiu 1%. Traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado

Na modalidade espontânea da pesquisa Ibope (em que o pesquisador somente pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar, sem apresentar a relação de candidatos), o resultado foi o seguinte:

Jader Barbalho (MDB): 11%

Flexa Ribeiro (PSDB): 5%

Zequinha Marinho (PSC): 4%

Úrsula Vidal (PSOL): 3%

Zé Geraldo (PT): 2%

Mário Couto Filho (PP): 1%

Sidney Rosa (PSB): 1%

Wladimir Costa (SD): 1%

Jarbas Vasconcelos (PV): 1%

Cel. Osmar Nascimento (PDT): 0%

Ibanês Taveira da Silva (PTC): 0%

Anivaldo Vale (PR): 0%

Benedita do Amaral (PSTU): –

Bogo (PRP): –

Professor Gerson Dourão (PCdoB): –

Xaropinho do Povo (PPL): –

Francisco Alves (PRB): –

Prado Sá (PSB): –

Outros: 2%

Brancos/nulos: 17%

Não sabe/Não respondeu: 74%

O Ibope também perguntou a intenção de voto para o governo do Pará.

Por G1 PA, Belém

