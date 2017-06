Pesquisa mostra que mais da metade dos veículos no Pará estão com IPVA atrasado

Os dados são do Departamento de Trânsito (Detran). O Pará lidera o ranking de veículos inadimplentes no país.

O Departamento de Trânsito (Detran) realizou uma pesquisa e constatou que o Pará é o estado que lideram o ranking de inadimplência no pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) no Brasil.

De acordo com o levantamento, mais de 50% da frota de 1 milhão e 800 mil veículos registrados no estado estão com o IPVA atrasado. Em Belém, no número de inadimplência também é alto. Dos 400 mil veículos registrados na cidade, 40% deles estão com o licenciamento atrasado.

“Aquele motorista que for flagrado por um órgão de trânsito transitando com o licenciamento atrasado, ele terá o seu veículo guinchado, ele perde a posse de maneira precária e provisória, vai ao depósito, tem uma multa de R$ 293, sete pontos na carteira e chegando ao depósito ele só sairá (como carro) pagando todos os débitos lá pendentes” alertou Walter Aragão, Coordenador de planejamento do Detran no Pará.

Segundo o advogado Márcio Figueira, o não pagamento do IPVA acarreta na redução da arrecadação do estado, diminuindo a receita e o investimento e várias áreas importantes da administração pública.

“A partir do momento que esse dinheiro entra no cofre público deve retornar à população como investimentos em infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, em saúde, em educação”, citou Márcio Figueira.

De acordo com o Detran, são vários os motivos para essas estatísticas ruins, entre eles a atual situação econômica do país. Para isso, o órgão disponibiliza a possibilidade do parcelamento do débito do condutor com o Departamento.

“Nós estamos ampliando a rede de atendimento para tornar mais próximo o serviço do Detran para que as pessoas possam através da internet ou de até um atendimento presencial ter mais comodidade e quando buscar o Detran, existe a possibilidade, estudando caso a caso, dependendo do valor que a pessoa tenha e de quando é esse débito, o Detran inclusive faz o parcelamento dos débitos”. Explicou Walter Aragão.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...