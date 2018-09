Pesquisa XP/Ipespe: Bolsonaro chega a 26% e continua na liderança

(Foto:Divulgação) – Pesquisa XP/Ipespe para presidente mostra Jair Bolsonaro (PSL) na liderança com 26% das intenções no voto. No levantamento divulgado na semana passada, o candidato tinha 23%. O segundo lugar continua embolado, com quatro candidatos empatados tecnicamente, considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais. São eles: Ciro Gomes (PDT), com 12%; Fernando Haddad (PT), com 10%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 9%; e Marina Silva (Rede), com 8%. A pesquisa traz, ainda, um cenário com o nome de Fernando Haddad sendo apresentado como “o apoiado por Lula”. A intenção é mensurar uma eventual transferência de votos de Lula (barrado pela Justiça Eleitoral) para o atual candidato do PT. Nesse caso, Bolsonaro lidera com 23% e Haddad aparece isolado na segunda colocação com 16% das intenções de voto. A pesquisa foi feita de 10 a 12 de setembro, por telefone. Confira o resultado completo, incluindo simulações de segundo turno.

