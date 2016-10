Pesquisadores abrem túmulo de Jesus Cristo

Um grupo de pesquisadores removeu, pela primeira vez em séculos, a parede de mármore que compõe o túmulo onde, segundo a tradição cristão, foi sepultado Jesus Cristo, em Jerusalém. A medida foi tomada durante um projeto de restauração do local, mas revelou a possibilidade de encontrar o ponto exato em que o corpo dele foi deitado após a crucificação.

Historiadores acreditavam que a caverna em que Jesus originalmente foi sepultado havia desmoronado antes da criação da tumba, que fica sob a basílica do Santo Sepulcro. Entretanto, arqueólogos realizaram testes com radares de penetração que atestaram que as paredes da caverna continuam de pé, sobre o chão de pedra.

Segundo os restauradores, foi descoberto que, embaixo da peça de mármore fixada no local em 1.555, estava outra peça de mármore, ainda mais antiga. Eles acreditam ainda que, embaixo da segunda pedra, pode estar o teto original da carverna.

Segundo a fé cristã, Jesus foi sepultado em uma caverna após morrer crucificado. Três dias após a morte, um grupo de mulheres foi até a tumba e encontrou Jesus ressuscitado. Após isso, ele subiu aos céus.

(Com informações de o Globo)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...