Pesquisadores descobrem 150 pegadas de dinossauros na Austrália

Por pouco estas pegadas não foram destruídas, porque a área foi escolhida pelo governo australiano em 2008 para abrigar um projeto gigantesco de tratamento de gás natural. Os aborígenes locais, então, entraram em contato com pesquisadores para que eles investigassem as marcas dos dinossauros, conhecidas – segundo a comunidade – há milhares de anos.

Segundo o pesquisador, a descoberta é “extremamente importante porque representa o primeiro registro de dinossauros não-aviários na metade ocidental do continente e é a única marca da fauna de dinossauros da Austrália durante a primeira metade do Cretáceo inferior”.

