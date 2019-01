Pesquisadores descobrem nova espécie de macaco no MT

Pesquisadores descobrem nova espécie de macaco no Nortão do MT

Uma nova espécie de primata, batizada de Plecturocebus grovesi (zogue-zogue), na região de Paranaíta (362 quilômetros de Sinop). A novidade foi anunciada pela concessionária da usina hidrelétrica Teles Pires, construída na divisa com Jacareacanga, no estado do Pará, responsável por um programa de monitoramento no local do empreendimento.

A nova espécie de primata foi batizada de Plecturocebus grovesi em homenagem ao professor britânico Colin Groves, considerado uma das maiores autoridades mundiais em taxonomia de primatas, falecido em 2017.

De acordo com pesquisadores, serão necessárias medidas de proteção para resguardar o futuro do primata que, recém-encontrado, já é uma espécie categorizada como Criticamente Ameaçada na União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

O programa foi desenvolvido entre os anos de 2012 e 2017, e, segundo a empresa, contribuiu para uma sequência de estudos que levaram à descrição da nova espécie. O trabalho foi coordenado pelo pesquisador Fabiano Rodrigues de Melo, da Universidade Federal de Goiás. Entre os participantes também estão diversos profissionais, como os biólogos Raony de M. Alencar e Diego Afonso Silva.

A descrição da nova espécie ainda envolveu pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade do Estado do Mato Grosso, Universidade Federal do Pará e Instituto de Desenvolvimento Sustentável, além da Universidade de Salford, UCLA Institute for Society and Genetics, Global Wildlife Conservation e Stony Brook University.

Redação Só Notícias

