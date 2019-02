Petrobras anuncia alta de 1% no gás de cozinha a partir desta terça-feira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A estatal Petrobras reajustará os preços médios do gás de cozinha, em botijões de 13 quilos, em 1,04% a partir de terça-feira (5). Segundo a companhia, o valor na distribuidora passará de R$ 25,07 para R$ 25,33, por unidade. Em nota em separado, o Sindigás, que representa distribuidoras de gás, afirmou que o reajuste deve ter impacto de entre 0,5% e 1,4%, de acordo com o polo de suprimento.

