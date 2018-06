Petrobras anuncia Ivan Monteiro como presidente

O conselho de administração da Petrobras elegeu Ivan de Souza Monteiro para substituir Pedro Parente na presidência da empresa. Monteiro é direitor financeiro e de relacionamento com investidores da estatal e vai acumular as funções.

A Petrobras anunciou que Parente pediu demissão do cargo na manhã desta sexta-feira (1). Ele era presidente da estatal há dois anos. Seu pedido de demissão acontece em meio aos desgastes e pressões sofridos por Parente durante a greve dos petroleiros em razão das críticas à política de preços de combustíveis adota pela Petrobras durante sua gestão, com reajustes quase diários dos combustíveis, acompanhando os preços internacionais do petróleo.

Desde julho do ano passado, quando a política foi adotada, o preço da gasolina e do diesel comercializado nas refinarias disparou mais de 50%. Esse aumento foi um dos pontos mais criticados na paralisação dos caminhoneiros. A política, porém, trouxe credibilidade à estatal no mercado.

Com a saída de Parente, as ações da Petrobras caíram quase 15% nesta sexta-feira. As ações preferenciais, que dão preferência na distribuição de dividendos, caíram 14,86%. Já as ações ordinárias, que dão direito de voto em assembleias da empresa, tiveram queda de 14,92%.

Quem é Monteiro

Ivan de Souza Monteiro nasceu em Manaus (AM) em 1960, e foi para o Rio ainda na infância. Engenheiro de formação, fez carreira no Banco do Brasil. Começou como escriturário e chegou à vice-presidência de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores em 2009.

Quando nomeado pelo então presidente do banco, Aldemir Bendine, os dois não se conheciam, mas acabaram se tornando próximos ao longo dos seis anos em que trabalharam juntos na instituição financeira.

Tanto que Bendine o levou quando foi para a presidência da Petrobras, em fevereiro de 2015. Ivan Monteiro se tornou o diretor executivo da Área Financeira e de Relacionamento com Investidores da petroleira.

Em 2016, Pedro Parente assumiu a presidência, mas manteve o diretor financeiro.

Fora da Petrobras, Bendine foi preso, suspeito de receber R$ 3 milhões da Odebrecht em troca de favores à empresa em contratos da Petrobras. Ele nega as acusações e se diz vítima de perseguição. Seu antigo braço-direito não foi alvo das acusações.

Com bom trânsito no mercado, Ivan Monteiro era o responsável pelo programa de desinvestimentos da Petrobras, que tem a meta de vender R$ 21 bilhões em ativos até o fim de 2018.

Por G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...